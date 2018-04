Названы методы самодиагностики рака на ранней стадии

Онкологи назвали некоторые признаки, которые помогут самостоятельно диагностировать рак на ранней стадии. Но разумеется, речь не идет о подмене полноценного обследования, которое и может дать ответы на возникшие вопросы.

Итак, по мнению врачей, резкое снижение веса, температурные скачки, усталость, сонливость, диарея, нарушение пищеварения, головные боли и головокружения указывают на развивающееся онкологическое заболевание.

Конечно же, совокупность или отдельно взятые признаки не могут говорить однозначно о наличии онкологического заболевания — это сигнал для проведения обследования. Только после полной диагностики медик сможет поставить точный диагноз.

Специалисты рекомендуют не пренебрегать тревожными признаками и регулярной проходить обследования.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что шотландские ученые называли главную причину развития онкологических заболеваний. По их мнению, проблема кроется в старении иммунной системы.

Ученые Университета Данди в своем материале Proceedings of the National Academy of Sciences заявили о том, что разработаны новые методы профилактики и терапии онкологических заболеваний. По мнению исследователей, вероятность развития злокачественных опухолей резко увеличивается с возрастом, потому что в ДНК накапливаются дефекты, которые могут привести к перерождению клетки.

В свою очередь, снижение активности иммунной системы влияет на возможность формирования опухолей. Разработанная ими новая модель расчетов лучше предсказывает риск рака, чем гипотеза о накоплении мутаций.

