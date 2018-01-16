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Источник Правда.Ру

Топ самых бесполезных домашних методов лечения

Здоровье

Американские ученые пришли к выводу, что эффективность самолечения морковью не слишком высока. 

Топ самых бесполезных домашних методов лечения. 381854.jpeg

Ученые проверили множество домашних рецептов лечения для определения их эффективности. Как отмечает доктор медицины Мартин Скрарр, до проведения настоящего медицинского обследования не стоит заниматься каким-либо самолечением. 

Устойчивое мнение о моркови родилось во время Второй Мировой войны. В свое время  британские ВВС разработали новый тип радиолокационной техники, который помог пилотам сбивать немецкие вражеские самолеты ночью.

Правительство само пустило слух о том, что острое зрение в темное время суток обеспечивается морковью в рационе. Исследование Калифорнийского университета Беркли при участии Школой общественного здравоохранения показало, что отчасти корнеплод имеет отношение к здоровью глаз, поскольку содержит много бета-каротина, преобразуемого в витамин А. 

Стоит добавить, что полоскание соленой водой, чтобы успокоить больное горло действительно может помочь. Но волшебного исцеления ждать не стоит.

Также существует уверенность, что выпивка перед сном поможет быстрее заснуть. Ученые на это отвечают, что качество сна существенно ухудшится. Как итог утром состояние станет заметно хуже, из-за отсутствия глубокого сна. 

Добавим. что сорскую воду считают средством обеззараживания порезов, однако в морях и океанах она не стерильна, поэтому в условиях тропического климата не стоит применять подобных методов во избежание рисков инфицирования.

А применение масла к ожогу для облегчения боли на самом деле может ухудшить ситуацию из-за теплоизолирующих свойств жира. 

"Правда.Ру" ранее писала о том, что медики из канадского университета МакМастера выяснили, сколько граммов овощей в день нужно организму для хорошего самочувствия. Эксперимент проводился с 2003 года, в нем приняли участие более 135 тысяч человек, сообщается на сайте университета.

Для поддержания здоровья и обеспечения долголетия, достаточно 375 г овощей, фруктов и бобовых в день. Но это не значит, что тем, кто ест больше фруктов и овощей, нужно сокращать порции. Эти продукты важны и нужны для здоровья и по возможности они должны присутствовать в рационе. Исследователи утверждают, что присутствие этих продуктов в рационе снижает общий риск смерти, а также вероятность смерти от рака, и других заболеваний, не затрагивающих сердечно-сосудистую систему.

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