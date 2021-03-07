Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца готов обсудить с российскими властями вопрос поставок вакцины "Спутник V", если препарат будет одобрен европейским регулятором.

Чиновник признался, что его не интересует страна происхождения препарата, а интересует его эффективность.

"Если вакцина действует, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) говорят нам, что вакцина эффективна и надежна, меня мало интересует, какова национальность ученых, которые над ней работали, в какой стране родилась эта идея.

Поэтому я абсолютно открыт в отношении российской вакцины, как и других вакцин, которые могут появится в мире, лишь бы только проверки и контроль, которые должны осуществить соответствующие агентства, дали хороший результат", — отметил Сперанца.