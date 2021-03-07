Северная Македония получила первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Северную Македонию. Об этом сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.

"Только что в Македонию прибыла первая партия вакцины из России…Благодарю посла РФ Сергея Баздникина за его личный вклад", — отметил чиновник.

Ранее в Северной Македонии зарегистрировали вакцину "Спутник V".