В Австрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca

Власти Австрии приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом компании AstraZeneca после смерти женщины.

Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения. Оказалось, что женщина умерла после прививки в результате заболевание, которое нарушало свертываемость крови.

Пока власти страны ведут расследование инцидента вакцинация препаратом AstraZeneca будет временно приостановлена.