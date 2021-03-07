Власти Австрии приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом компании AstraZeneca после смерти женщины.
Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения. Оказалось, что женщина умерла после прививки в результате заболевание, которое нарушало свертываемость крови.
Пока власти страны ведут расследование инцидента вакцинация препаратом AstraZeneca будет временно приостановлена.
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