Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры.
Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", — сказано в сообщении.
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