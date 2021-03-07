Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", — сказано в сообщении.

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