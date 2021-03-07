Перед сном лучше употреблять мясо, а не молоко, поскольку в нём содержится лактоза, провоцирующая выброс инсулина.
Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.
"Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы — молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин", — пояснил медик.
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