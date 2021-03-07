Врач посоветовал есть мясо перед сном

Перед сном лучше употреблять мясо, а не молоко, поскольку в нём содержится лактоза, провоцирующая выброс инсулина.

Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

"Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы — молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин", — пояснил медик.