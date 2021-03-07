Назван эффективный способ сжечь жир без усилий

Любой лишний вес можно сбросить благодаря обычной ходьбе, однако нужно следить за правильной частотой пульса.

Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

"Для пожилых людей — просто ходьба, и там не надо гнать, чтобы выработался адреналин. Если Вам нравится ходить с палками, ходите с палками. Никакой разницы особо нет", - отметил Ковальков.