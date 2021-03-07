Любой лишний вес можно сбросить благодаря обычной ходьбе, однако нужно следить за правильной частотой пульса.
Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.
"Для пожилых людей — просто ходьба, и там не надо гнать, чтобы выработался адреналин. Если Вам нравится ходить с палками, ходите с палками. Никакой разницы особо нет", - отметил Ковальков.
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