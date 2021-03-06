У Александра Мясникова диагностировали опоясывающий герпес Об этом медик сообщил в Instagram.
"Почти неделю беспокоит сильная ломящая боль в правой лопатке. И ночью тоже. Да тут еще какая-то ломота, усталость, для меня необычная. А ночью — здрасьте, высыпало! Герпес зостер!" — отметил доктор.
"Не уподобляйтесь мне, не забывайте о необходимых людям в возрасте вакцинах! Напоминаю: это пневмококк, грипп, герпес зостер, столбняк/коклюш, гепатит Б, теперь еще и COVID", — посоветовал Мясникова.
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