У Александра Мясникова диагностировали опоясывающий герпес Об этом медик сообщил в Instagram.

"Почти неделю беспокоит сильная ломящая боль в правой лопатке. И ночью тоже. Да тут еще какая-то ломота, усталость, для меня необычная. А ночью — здрасьте, высыпало! Герпес зостер!" — отметил доктор.

"Не уподобляйтесь мне, не забывайте о необходимых людям в возрасте вакцинах! Напоминаю: это пневмококк, грипп, герпес зостер, столбняк/коклюш, гепатит Б, теперь еще и COVID", — посоветовал Мясникова.