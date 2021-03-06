Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" хорошей.

"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", — заявил Фаучи.