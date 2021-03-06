Названы недорогие продукты с содержанием омега-3

Восполнить дефицит жиров омега-3 в организме можно с помощью недорогих продуктов. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.

"Жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле", - отметила медик.

Комиссарова отметила, что омега-3 также содержится в скумбрии и сельди.