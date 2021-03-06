Восполнить дефицит жиров омега-3 в организме можно с помощью недорогих продуктов. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.
"Жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле", - отметила медик.
Комиссарова отметила, что омега-3 также содержится в скумбрии и сельди.
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