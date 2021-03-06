Небольшая температура в пределах 38-38,5 градусов является показателем того, что организм борется с инфекцией.
Поэтому врач-терапевт Елена Карякина в эфире телеканала "Звезда" рекомендовала не сбивать такую температуру. Она посоветовала потерпеть все неприятные ощущения в этот период. Медик отметила, что люди по-разному переносят температуру.
"Если все-таки вы совсем плохо себя чувствуете, принимайте широко известный жаропонижающий препарат", — добавила Карякина.
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