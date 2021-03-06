Переедание растягивает желудок так, что может понадобиться хирург

О проблемах переедания, которые может часто исправить только хирург, а даже не диетолог, рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

По ее словам для радио Sputnik, переедание способно растянуть стенки желудка. Причем до такой степени, что потребуется хирургическая помощь. Тем, кто ест больше нужного, Бережная советует часто питаться небольшими порциями высококалорийной еды. То есть, часто и дробно. Тогда через несколько месяцев объем желудка придет обратно к нормативному размеру.

Ранее американские специалисты сделали вывод, что человеческий организм воспринимают горячую пищу как более сытную, поэтому людям, желающим сбросить лишний вес, нужно разогревать еду.