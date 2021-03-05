О большой опасности вируса птичьего гриппа сообщили российскому премьеру Михаилу Мишустину в научном центре "Вектор", расположенном в Новосибирске.
По данным "Комсомольской правды", вирус с кодом H5N8 очень быстро мутирует, и часть новообразованных штаммов обладает серьезнейшей опасностью для человека. Сейчас не выявлено передачи от людей к людям, только от птиц. Но потенциально заражение от людей возможно, полагают ученые.
"Тогда может быть второй Ухань. Даже страшнее", — подчеркивают они. В настоящее время специалисты активно работают над созданием вакцины от Н5N8.
В декабре 2020 года сообщалось о вспышке птичьего гриппа в Южной Корее, серьезно пострадавшей от коронавируса.
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