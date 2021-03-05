Как вести себя пожилым москвичам после отмены самоизоляции?

С 8 марта власти Москвы отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

О том, как пожилым людям защитить себя от заражения COVID-19, в интервью Life. ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист советует больше времени проводить на свежем воздухе, особенно сейчас, когда наступила весна.

А вот от посещения общественных мест следует воздержаться, так как отмена режима самоизоляции ещё не означает, что нельзя заразиться.

"Обязательно носим маски и перчатки, так как чем больше мы ограничиваем пути поступления вируса, тем больше вероятность, что не заболеем. И не забываем про вакцинацию", — добавила Чернышова.