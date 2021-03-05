С 8 марта власти Москвы отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
О том, как пожилым людям защитить себя от заражения COVID-19, в интервью Life. ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Специалист советует больше времени проводить на свежем воздухе, особенно сейчас, когда наступила весна.
А вот от посещения общественных мест следует воздержаться, так как отмена режима самоизоляции ещё не означает, что нельзя заразиться.
"Обязательно носим маски и перчатки, так как чем больше мы ограничиваем пути поступления вируса, тем больше вероятность, что не заболеем. И не забываем про вакцинацию", — добавила Чернышова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.