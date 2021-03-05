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Экстракт зелёного чая влияет на развитие лица у детей с синдромом Дауна

Здоровье » Здоровье и профилактика

Добавки с зелёным чаем оказывают влияние на процесс развития лица у детей с синдромом Дауна. К такому выводу в результате исследования пришли бельгийские учёные совместно с испанскими коллегами. Научная работа опубликована в издании Scientific Reports.

Если ребёнку с синдромом Дауна в течение первых трёх лет жизни давать экстракт зелёного чая, то это поможет уменьшить дисморфию лица.

В ходе проведённых экспериментов на мышах был доказан положительный эффект напитка. Однако увеличение порции экстракта может приводит к нарушениям развития костей и лица.

Учёные намерены провести ряд дополнительных исследований, чтобы точно оценить влияние экстракта зелёного чая.

Кроме того, приём этих экстрактов должен проходить под наблюдением врача, отмечают авторы исследования.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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