Экстракт зелёного чая влияет на развитие лица у детей с синдромом Дауна

Добавки с зелёным чаем оказывают влияние на процесс развития лица у детей с синдромом Дауна. К такому выводу в результате исследования пришли бельгийские учёные совместно с испанскими коллегами. Научная работа опубликована в издании Scientific Reports.

Если ребёнку с синдромом Дауна в течение первых трёх лет жизни давать экстракт зелёного чая, то это поможет уменьшить дисморфию лица.

В ходе проведённых экспериментов на мышах был доказан положительный эффект напитка. Однако увеличение порции экстракта может приводит к нарушениям развития костей и лица.

Учёные намерены провести ряд дополнительных исследований, чтобы точно оценить влияние экстракта зелёного чая.

Кроме того, приём этих экстрактов должен проходить под наблюдением врача, отмечают авторы исследования.