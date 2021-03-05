Высокое потребление пищевых волокон, диетического кальция и йогурта способствуют снижению риска развития рака толстой кишки. Однако при этом следует употреблять меньше красного мяса и алкоголя.
Учёные идентифицировали 45 метаанализов, описывающих 109 ассоциаций между питанием и колоректальным раком (КРР).
В результате было выявлено более 30 ассоциаций с разной степенью достоверности.
Так, была доказана связь между потреблением красного мяса и алкогольными напитками с высокой заболеваемостью колоректальным раком. Кроме того, была выявлена и обратная связь: йогурт кальций и пищевые волокна снижает риск развития данного заболевания.
Учёные планируют провести дополнительные исследования молочных и цельнозерновых продуктов, с целью получить более точные данные.
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