Йогурта может защитить от развития рака толстой кишки

Высокое потребление пищевых волокон, диетического кальция и йогурта способствуют снижению риска развития рака толстой кишки. Однако при этом следует употреблять меньше красного мяса и алкоголя.

Учёные идентифицировали 45 метаанализов, описывающих 109 ассоциаций между питанием и колоректальным раком (КРР).

В результате было выявлено более 30 ассоциаций с разной степенью достоверности.

Так, была доказана связь между потреблением красного мяса и алкогольными напитками с высокой заболеваемостью колоректальным раком. Кроме того, была выявлена и обратная связь: йогурт кальций и пищевые волокна снижает риск развития данного заболевания.

Учёные планируют провести дополнительные исследования молочных и цельнозерновых продуктов, с целью получить более точные данные.