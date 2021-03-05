Раскрыто негативное влияние COVID-19 на сосуды

Белки COVID-19 атакуют клетки эндотелия стенок сосудов, что приводит к усиленной коагуляции и воспалительной реакции. К такому выводу пришли израильские учёные, сообщает РИА "Новости".

Коронавирус — это не только заболевание дыхательных путей, но и удар по всей сосудистой системе организма. "Ковид" является одновременно респираторным и сосудистым заболеванием.

Как COVID-19 поражает сосуды?

Учёные клонировали и экспрессировали 26 из 29 белков вируса, а потом поместили их в культуру клеток из пупочной вены. В процессе наблюдений учёные раскрыли механизм влияние COVID-19 на эндотелиальный барьер кровеносных сосудов и на рост коагуляции, высвобождение цитокинов и развитие воспалительных реакций.

Это позволило понять, какие именно белки SARS-CoV-2 играют главную роль в поражении сосудов. Полученные данные помогут создать лекарства, защищающие сосуды от вируса SARS-CoV-2 и подобных патогенов.