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Раскрыто негативное влияние COVID-19 на сосуды

Здоровье » Здоровье и профилактика

Белки COVID-19 атакуют клетки эндотелия стенок сосудов, что приводит к усиленной коагуляции и воспалительной реакции. К такому выводу пришли израильские учёные, сообщает РИА "Новости".

Раскрыто негативное влияние COVID-19 на сосуды

Коронавирус — это не только заболевание дыхательных путей, но и удар по всей сосудистой системе организма. "Ковид" является одновременно респираторным и сосудистым заболеванием.

Как COVID-19 поражает сосуды?

Учёные клонировали и экспрессировали 26 из 29 белков вируса, а потом поместили их в культуру клеток из пупочной вены. В процессе наблюдений учёные раскрыли механизм влияние COVID-19 на эндотелиальный барьер кровеносных сосудов и на рост коагуляции, высвобождение цитокинов и развитие воспалительных реакций.

Это позволило понять, какие именно белки SARS-CoV-2 играют главную роль в поражении сосудов. Полученные данные помогут создать лекарства, защищающие сосуды от вируса SARS-CoV-2 и подобных патогенов.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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