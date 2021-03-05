Насморк — одна из самых "популярных" болезней, которая может стать очень неприятной. Советы, как его лучше лечит, дал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Естественно, люди в первую очередь тянутся к каплям, но дело в том, сообщил эксперт радио Sputnik, что те вызывают привыкание. При сильной заложенности лучше использовать детские капли с меньшей концентрацией активного вещества.
Если слизь в носу вязкая, Зайцев советует использовать муколитики -спреи или капли, которые ее разжижают. Затем можно промыть ноздри соляным раствором и — обязательно — антисептиком на водной основе. Финалом предлагаются капли с персиковым, абрикосовым или другими маслами.
К врачу рекомендуется обратиться, если насморк не проходит неделю.
Ранее врач и телеведущая передачи "Жить здорово" Елена Малышева опровергла популярные мифы о насморке.
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