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В Читинском районе выявлена африканская чума свиней

Здоровье » Здоровье и профилактика

В российской Чите обнаружен вирус африканской чумы свиней. Он очень быстро распространяется, и от него не существует вакцины.

Поэтому все поголовье свиней на территории Читинского района было решено ликвидировать физически. Владельцы уничтожаемых животных получат компенсацию за каждый килограмм живого веса или мясной продукции, которую тоже необходимо сдать.

Хотя люди не болеют африканской чумой свиней, они могут стать его разносчиками.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о страшных инфекциях, которые делают из человека подобие зомби.

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Автор: Михаил Закурдаев
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