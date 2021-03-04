Горячее питание помогает похудеть

Человеческий организм воспринимают горячую пищу как более сытную, поэтому людям, желающим сбросить лишний вес, нужно разогревать еду. К такому выводу пришли американские учёные. Исследование опубликовано в издание Appetite.

Специалисты в течение двух недель анализировали поведение клиентов одного из кафе в Нью-Йорке, в котором продаются горячие и холодные сэндвичи. Оказалось, что те, кто выбирал холодные сэндвичи, дополнительно заказывали и другие закуски.

Такая же закономерность была выявлена и среди тех, кто предпочитал холодные, а не горячие напитки.

Учёные объясняют это тем, что организм инстинктивно воспринимает холодную пищу как менее сытную.

"Это одно из объяснений. Другое — горячая еда более интенсивно воздействует на органы чувств, что влияет на чувство насыщения. Мы пока не определили корреляцию между предпочтительной температурой еды и индексом массы тела, но есть все основания полагать, что если вы хотите похудеть (для чего требуется меньше есть), то вам стоит выбирать горячие блюда", — пояснил один из авторов исследования профессор Морин Моррин из Университета Ратджерс.

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