CODID-19 оказывает прямое влияние на сердце, которое выражается в воспалительных реакциях, то есть в миокардите, сообщил в интервью "Правде.Ру" рассказал директор Института персонализированной медицины и профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, д. м. н., профессор Филипп Юрьевич Копылов.

"Вирус оказывает прямое влияние на сердце, которое выражается в воспалительных реакциях, то есть в миокардите. Это должно лечиться стационарно, и этим занимаются врачи, которые лечат COVID, и кардиологи, под наблюдением которых находятся эти пациенты.

Кроме того, на фоне COVID отмечается сгущение крови. Именно поэтому значительной части пациентов назначают препараты, разжижающие кровь, особенно тем, кто находится на стационарном лечении. Сейчас также стоит вопрос и об амбулаторном лечении. Это помогает предотвратить инфаркты во время острой фазы инфекции. Но это тоже не самолечение, всё это проводится под контролем врача.

Самое главное, людям, которые имеют хронические сердечно-сосудистые заболевания, нужно очень внимательно относиться к своему здоровью.

Также нельзя бросать ранее выписанные лекарства. Следует контролировать уровень артериального давления, пульс и сатурацию, то есть насыщение крови кислородом", — пояснил собеседник "Правды.Ру".