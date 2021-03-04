Доктор Мясников назвал сроки новой волны COVID-19

Уровень заболеваемости COVID-19 будет повышаться до определённых показателей, затем ситуация стабилизируется на три-четыре месяца, после чего будет новая вспышка заболеваемости, сообщил в своём Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

"Но думать о том, что инфекция ушла "в ноль" — не стоит, — рассказал он. — После 1-й волны все думали, что всё подошло к финалу. Но люди продолжали заражаться снова и снова. Прогнозы делались и по поводу осеннего всплеска заболеваемости. Тем не менее, все надеялись, что он будет гораздо меньше. А как всё получилось? Получилось наоборот", — пояснил он.

Также Мясников отметил, что сейчас зафиксировано снижение процента смертности.

Что же касается абсолютных показателей, то здесь совершенно иная ситуация.

Вирус повёл себя также, как и сезонная инфекция. Сначала был сдержанный всплеск, а затем резкий откат. Многие страны смогли выйти на плато.