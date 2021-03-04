Слабость и нарушение сна могут быть признаками цирроза печени

Цирроз — это образование рубцов в печени в результате её непрерывного повреждения в течение длительного времени.

О развитии заболевания могут свидетельствовать такие симптомы, как слабость, утомляемость, раздражительность и нарушения сна, сообщает Express.

Также специалисты советуют не оставлять без внимания такие признаки, как кровотечения из носа и десён, тошноту, снижение аппетита, покраснение ладоней, пожелтевшие кожные покровы и глазные яблоки.

В случае возникновения данных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее американские учёные пришли к выводу, что кофе защитит от цирроза печени.