Цирроз — это образование рубцов в печени в результате её непрерывного повреждения в течение длительного времени.
О развитии заболевания могут свидетельствовать такие симптомы, как слабость, утомляемость, раздражительность и нарушения сна, сообщает Express.
Также специалисты советуют не оставлять без внимания такие признаки, как кровотечения из носа и десён, тошноту, снижение аппетита, покраснение ладоней, пожелтевшие кожные покровы и глазные яблоки.
В случае возникновения данных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.
Ранее американские учёные пришли к выводу, что кофе защитит от цирроза печени.
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