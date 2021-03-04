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Коронавирус бывает вечным? Последствия мутации

Здоровье

Американские медики фиксируют первые случаи "вечного" заражения коронавирусом — пока только в кавычках, но уже заставляющие задуматься.

По данным портала medRxiv, в организмах троих пациентов следы COVID-19 сохранялись более полугода. Все трое болели лейкемией, это молодой мужчина, а также двое детей дошкольного возраста. Причиной такой аномалии является, очевидно, подорванная в связи с изначальным заболеванием иммунная система.

"Вечное" пребывание в организме может привести к неуязвимости мутировавшего вируса перед антителами. По крайней мере, это то, чего опасаются врачи.

Что интересно, первая обнаруженная серьезная мутация сделала вирус менее опасным для человека.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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