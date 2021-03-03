Сомнолог объяснил, почему ночью чаще снятся кошмары

Дневные сновидения отличаются от ночных по нескольким характеристикам. Так, ночью люди чаще видят страшные сны, сообщил в эфире "Радио 1" руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

"Есть понятие ночных кошмаров, ночных страхов. Ночные страхи возникают в медленном сне, преимущественно в первую треть ночи. Они не возникают в парадоксальном или быстром сне. Поэтому вероятность достигнуть кошмаров, конечно, больше в ночной период времени, при быстром сне. Но есть пациенты с тяжёлой формой апноэ, с остановкой дыхания. У них могут наблюдаться кошмары и в ночное, и дневное время. Однако в общем случае в ночное время вероятность возникновения кошмаров гораздо больше", — сказал эксперт.

Что касается дневного сна, то если его продолжительность составляет не более получаса, то он освежает человека. А вот более продолжительный сон может негативно отразиться на здоровье и привести к проблемам с засыпанием в вечернее время.