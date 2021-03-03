Доктор Мясников назвал главную ошибку медиков при лечении COVID-19

Очень важно понимать, что подходы к лечению "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонии" должны быть разными, заявил в интервью Владимиру Соловьёву врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, главная ошибка врачей заключается в том, что они и в том, и в другом случае выписывают лекарства, разжижающие кровь.

Эти препараты предназначены для людей, у которых заболевание протекает в лёгкой форме. Были даже случаи, когда у пациентов происходило кровоизлияние в мозг.

Если "ковид" протекает в лёгкой форме, то больному достаточно просто соблюдать постельный режим, при высокой температуре принимать парацетамол и пить много жидкости.