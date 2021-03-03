Очень важно понимать, что подходы к лечению "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонии" должны быть разными, заявил в интервью Владимиру Соловьёву врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, главная ошибка врачей заключается в том, что они и в том, и в другом случае выписывают лекарства, разжижающие кровь.
Эти препараты предназначены для людей, у которых заболевание протекает в лёгкой форме. Были даже случаи, когда у пациентов происходило кровоизлияние в мозг.
Если "ковид" протекает в лёгкой форме, то больному достаточно просто соблюдать постельный режим, при высокой температуре принимать парацетамол и пить много жидкости.
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