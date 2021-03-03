Коровье молоко повышает риск развития рака молочной железы

Рак молочной железы является одной из самых распространённых причин смерти женщин во всём мире, сообщает live24. ru.

В результате нового исследования учёные пришли к выводам, что употребление коровьего молока может спровоцировать развитие этого заболевания.

Специалисты изучили, как этот напиток повлиял на состояние здоровья более чем 33 тысячи жительниц Швеции. В результате оказалось, что ежедневное употребление 300 миллилитров молока повышает риск развития рака груди на 30%.

В ходе исследования, которое проводилось в США, специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья 52 тыс. женщин и пришли к выводу, что коровье молоко повышает риск развития онкологии на 50%.

В состав коровьего молока входят стимуляторы деления и роста клеток. Они повышают фактор роста IGF1, влияющий на риск возникновения рака молочной железы.

Учёные отмечают, что употребление молока — только один из факторов риска развития онкологии.

Для снижения риска развития данного заболевания нужна физическая активность и правильное питание (в частности рекомендуется средиземноморская диета).