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Коровье молоко повышает риск развития рака молочной железы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Рак молочной железы является одной из самых распространённых причин смерти женщин во всём мире, сообщает live24. ru.

Коровье молоко повышает риск развития рака молочной железы

В результате нового исследования учёные пришли к выводам, что употребление коровьего молока может спровоцировать развитие этого заболевания.

Специалисты изучили, как этот напиток повлиял на состояние здоровья более чем 33 тысячи жительниц Швеции. В результате оказалось, что ежедневное употребление 300 миллилитров молока повышает риск развития рака груди на 30%.

В ходе исследования, которое проводилось в США, специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья 52 тыс. женщин и пришли к выводу, что коровье молоко повышает риск развития онкологии на 50%.

В состав коровьего молока входят стимуляторы деления и роста клеток. Они повышают фактор роста IGF1, влияющий на риск возникновения рака молочной железы.

Учёные отмечают, что употребление молока — только один из факторов риска развития онкологии.

Для снижения риска развития данного заболевания нужна физическая активность и правильное питание (в частности рекомендуется средиземноморская диета).

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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