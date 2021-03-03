Американский музыкальный терапевт Ален Решке-Эрнандес утверждает, что музыкальная терапия может быть эффективна при лечении деменции. Данный вывод в интервью "Правде.Ру" прокомментировал кандидат биологических наук, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Владимирович Скулачёв.

Он отметил, что доказать эффективность метода, который находится на грани нейрофизиологии и психологии, очень сложно. Однако известно, что даже тяжелобольные пациенты, страдающие болезнью Альцгеймера, которые уже никого не узнают, способны воспринимать знакомую музыку.

"Музыку, особенно знакомую с детства, вспоминают пациенты с очень тяжёлыми формами сенильной деменции, болезнью Альцгеймера, то есть люди, которые уже не помнят ничего, они не узнают родных, они полностью исключены из жизни из-за поражения мозга. Но похоже, что для восприятия музыки мозг задействует какие-то другие центры, которые не поражены болезнью.

Очень распространены видео с испанской балериной с тяжёлой деменцией, которая вообще ни на что не реагирует, но когда ей включают музыку Чайковского, она начинает делать танцевальные движения руками. Это такая наглядная иллюстрация того, что наша память — очень сложная вещь. Разные вещи хранятся в разных отделах мозга.

Если у человека поражён один отдел мозга, вполне может работать другой. Как это можно использовать в терапии, пока непонятно. Это надо исследовать, это явно еще одна возможность как-то достучаться до этих пациентов. Тем более что мозг очень пластичен: одни его части могут брать на себя функции других. Может, в перспективе будет разработан метод, с помощью которого можно будет улучшить когнитивные способности таких пациентов", — пояснил собеседник "Правды.Ру".