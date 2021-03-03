Кардиолог назвал три упражнения, снижающие риск возникновения инфаркта

Для того, чтобы защитить себя от развития сердечных заболеваний, нужно заниматься ходьбой. Это очень полезно для позвоночника, от которого зависит функционирование сердца и головного мозга.

Помимо этого, риск инфаркта снижает такое упражнение, как "ходьба на ягодицах".

Для того, чтобы его выполнить, нужно сесть на пол, ноги выпрямить или согнуть в коленях и сделать на ягодицах восемь шагов вперёд и назад.

Для профилактики инфаркта очень эффективно упражнение "Золотая рыбка".

"Человек лёг на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижных пятках. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища", — пояснил в интервью "360" кардиолог Владимир Хорошев.

Для здоровья сердца также важно правильно питаться. Не следует употреблять мясо чаще двух-трёх раз в неделю. Полезно включить в рацион овощи и фрукты, содержащие клетчатку: яблоки и цитрусовые.