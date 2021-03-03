Британские врачи заявили, что несварение желудка и горечь во рту могут указывать на развитие опасного заболевания — рак поджелудочной железы, сообщает издание Express.
К тревожным симптомам также относятся ощущение дискомфорта в области живота, сильные болевые ощущения в груди.
По словам медиков, боли усиливаются в положении лёжа и после приёма пищи.
На развитие рака поджелудочной железы также могут указывать: потеря веса, тошнота, диарея, запор и потеря аппетита.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что какие сигналы организма могут говорить о начале развития рака желудка.
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