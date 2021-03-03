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В Италии нашли новую мутацию коронавируса - "нигерийскую"

Здоровье

На территории итальянской Брешии обнаружен так называемый нигерийский штамм коронавируса, против которого могут оказаться бесполезны существующие вакцины.

Причиной является то, что он подвергся мутации. Подробностей о его особенностях пока не приводится. Сейчас в стране превалирует более заразный "британский" штамм. Специалисты говорят о третьей волне пандемии.

Впрочем, в России тоже не всё спокойно. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что у россиян выявлено уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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