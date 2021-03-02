Несварение желудка может указать на рак поджелудочной железы

Жжение в груди и горький привкус во рту может обозначать не только несварение желудка, но, вслед за ним, рак поджелудочной железы, а это смертельно опасно.

Так британские специалисты сообщили изданию Express. В числе других признаков данной онкологии были названы общий дискомфорт в области живота, который доходит практически до спины. Боли бываю постоянными и периодическими. В лежачем состоянии человек ощущает себя хуже, это же происходит и после приема пищи.

Резкое похудание также бывает связано с раком поджелудочной железы. Больные также страдают от тошноты, потери аппетита, диареи либо запора. Указанные симптомы должны стать поводом для срочного обращения к врачу.

Ранее ученые заявили, что, просто посмотрев на свои руки, можно определить склонность к развитию онкологического заболевания.