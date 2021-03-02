Жжение в груди и горький привкус во рту может обозначать не только несварение желудка, но, вслед за ним, рак поджелудочной железы, а это смертельно опасно.
Так британские специалисты сообщили изданию Express. В числе других признаков данной онкологии были названы общий дискомфорт в области живота, который доходит практически до спины. Боли бываю постоянными и периодическими. В лежачем состоянии человек ощущает себя хуже, это же происходит и после приема пищи.
Резкое похудание также бывает связано с раком поджелудочной железы. Больные также страдают от тошноты, потери аппетита, диареи либо запора. Указанные симптомы должны стать поводом для срочного обращения к врачу.
Ранее ученые заявили, что, просто посмотрев на свои руки, можно определить склонность к развитию онкологического заболевания.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что уже написал заявление об освобождении от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года, когда ему будет 90 лет.