Психотерапевт рассказала, как спасти человека от депрессии

Психотерапевт Надежда Панова рассказала, как можно уберечь человека от депрессии. По словам специалиста, в этом могут помочь комплименты и поощрение успехов, сообщает РИАМО.

Для человека важна мотивация, именно она помогает ему двигаться по жизни. Мотивация может быть как положительная, так и отрицательная.

Люди способны достигать определённых успехов из-за страха быть наказанными или по другим негативным причинам. Но в таком случае им приходится постоянно жить в постоянном стрессе, что может вызвать развитие депрессии.

Поощрение результатов способствует стимуляции зон удовольствия в мозге человека, благодаря чему повышается его работоспособность.

Также важны безусловное принятие и любовь пойдут на пользу любому человеку.