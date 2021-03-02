Психотерапевт Надежда Панова рассказала, как можно уберечь человека от депрессии. По словам специалиста, в этом могут помочь комплименты и поощрение успехов, сообщает РИАМО.
Для человека важна мотивация, именно она помогает ему двигаться по жизни. Мотивация может быть как положительная, так и отрицательная.
Люди способны достигать определённых успехов из-за страха быть наказанными или по другим негативным причинам. Но в таком случае им приходится постоянно жить в постоянном стрессе, что может вызвать развитие депрессии.
Поощрение результатов способствует стимуляции зон удовольствия в мозге человека, благодаря чему повышается его работоспособность.
Также важны безусловное принятие и любовь пойдут на пользу любому человеку.
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