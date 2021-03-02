В Швеции у новорождённого ребёнка впервые обнаружили мутацию коронавируса. Его мать была больна COVID-19 во время беременности.
Медики госпитализировали маму с ребёнком из-за их плохого самочувствия. Оказалось, что новорождённый заразился коронавирусом ещё до рождения.
"Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения", — отметил акушер-гинеколог из больницы Лундского университета Мехрен Зайгам.
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