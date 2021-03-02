Травяные напитки могут вызвать нежелательные реакции организма, сообщил педиатр больницы Сан-Хуан-де-Деу в Барселоне Марсело Андраде.
Известно, что многие родители, пытаясь избавить маленького ребёнка от коликов, дают ему чай с ромашкой. Но данный напиток может навредить малышу, сообщает "Царьград".
"Настои могут вызвать печеночную недостаточность, кровотечение, судороги, рвоту, изжогу, изменение сознания, обезвоживание и так далее. Это будет зависеть от используемой травы, поскольку меняются ее активные компоненты", — пояснил врач.
У маленьких детей активные компоненты растений могут не усвоиться, поэтому настои, приготовленные на основе трав могут стать для них токсичными.
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