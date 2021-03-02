Диетолог Соломатина рассказала, сколько шоколада можно съедать в день

Шоколад — любимое лакомство многих людей. О том, как правильно и в каком количестве его можно употреблять, в интервью "Москва 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Лучше всего есть натуральный шоколад, в составе которого присутствует какао-масло. Чем меньше в нем посторонних ингредиентов, тем это полезнее. Также нужно смотреть на процент какао — чем он выше, тем больше пользы приносит шоколад", — пояснила специалист.

Также Соломатина не советует покупать дешёвый шоколад, так как он не будет полезным.

Что касается нормы потребления лакомства, то в день можно съедать не более двух ломтиков.

Здоровому человеку при больших физических и умственных нагрузках можно съесть целую плитку шоколада. Однако при этом важно есть и другие продукты, чтобы на навредить здоровью.

"Не менее значимо то, как человек ест данный вид десерта. Его нужно рассасывать, а не просто жевать. Это поможет не только прочувствовать его вкус, при таком способе его не захочется есть еще. В то же время человек одновременно получает и пользу, и удовольствие", — добавила эксперт.