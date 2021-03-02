О результатах вакцинации от COVID-19 можно будет узнать онлайн

Минцифры РФ подготовило проект, благодаря которому прошедшие вакцинацию пользователи портала госуслуг смогут получить результаты вакцинации и тестов на антитела в "личный кабинет". Функция будет доступна как на портале, так и в мобильном приложении.

"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить возможность хранения и отображения в личном кабинете физического лица на ЕПГУ, в том числе с использованием мобильного приложения … информации о содержании сведений, касающихся соответствующего физического лица, с возможностью проверки их подлинности, а также с возможностью отображения такой информации на смартфоне в виде QR-кода, в следующем составе: результаты исследований на COVID-19, полученные от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; результаты вакцинации лиц, иммунизированных с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции", — сказано в проекте.