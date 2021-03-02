Иммунолог рассказала о первой помощи при внезапной аллергии

Приступ аллергии может начаться в любой период. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что такого рода заболевания можно вылечить, однако есть исключения.

Сыпь не опасна для жизни, но следует насторожиться насчёт систематических аллергических реакций, в частности, отёка слизистых, сообщает телеканал "360".

Чаще всего анафилактическая реакция наблюдается при приёме некоторых лекарств.

С аллергией можно столкнуться в любом возрасте. Например, на отдыхе туристы часто пробуют экзотические фрукты, а на непривычный продукт может возникнуть реакция.

В случае возникновения сильной аллергии нужно сразу же вызвать скорую помощь, так как человек может нуждаться в особых препаратах, которые не всегда есть дома.

Если у пациента начался отёк, счёт идёт на минуты. Отёк слизистой может произойти очень быстро, особенно если он вызван укусом насекомого или реакцией на лекарство.

Кроме аллергии на лекарства и укусы насекомых, другие виды аллергии успешно лечатся. Важно обратиться к аллергологу и пройти обследование.