Эксперт рассказал, когда в РФ появится коллективный иммунитет к COVID-1

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ появится уже до второй половины 2021 года. Об этом эксперт рассказал РИА "Новости".

"Коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Первый — это реальная встреча человека с вирусом или перенесённое заболевание с бессимптомным носительством. Второй — это вакцинация. Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше 2% населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации", — рассказал Вознесенский.