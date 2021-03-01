В Гарварде назвали пять правил недопущения инсульта

Сотрудники Гарвардской медицинской школы выделили пять правил, соблюдая которые, можно существенно снизить возможность возникновения инсульта.

Как отмечает Express, большинство из них связано с рационом. Во-первых, вред организму наносят лишние солевые отложения. Это всевозможные колбасы, чипсы, копчености. А вот пользу в данном случае приносят жирная рыба, рапсовое, кукурузное и подсолнечные масла, миндаль, авокадо, а также прочие овощи и фрукты.

Помимо этого, специалисты советуют бросить курить и, для борьбы с ожирением, регулярно заниматься спортом, чтобы не повышать артериальное давление.

Ранее невролог Аминат Долова перечислила семь признаков "тихого инсульта" - острого нарушения мозгового кровообращения, которое может не иметь ярко выраженных симптомов.