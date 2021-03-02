Известный врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла секрет, в чём кроется основная причина плохого настроения и апатии и какие продукты необходимо включить, чтобы улучшить самочувствие.
Неправильное питание может стать причиной вялости и усталости, а всё из-за нехватки веществ, необходимых для полноценной работы мозга.
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты необходимо включить в свой рацион, чтобы избежать таких проблем:
"Это в первую очередь продукты, относящиеся к группе витамина В12. Богаты витаминами В12 печень, мясо, морепродукты, яйца. Кроме того, необходимо разнообразить свой рацион полезными продуктами, которые следует ещё и правильно готовить. Желательно еду готовить на пару. Исключить жареное".
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