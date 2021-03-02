Депрессия – главная опасность при отсутствии режима сна у человека

В Американской медицинской школе Мичиганского университета в течение года были исследованы несколько тысяч молодых людей, которые проходили интернатуру в данной школе в этот период времени.
Всем интернам, участвовавшим в исследовании, были выданы специальные электронные браслеты, которые регистрировали суточную активность людей. Помимо регистрационных браслетов, было разработано специальное мобильное приложение, где все участники исследования ежедневно сообщали о своем настроении. Также всех участников раз в триместр тестировали и проверяли на симптомы депрессии.
"Полученные данные свидетельствуют о том, что регулярный режим сна является недооцененным фактором профилактики депрессии", — отмечают исследователи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население