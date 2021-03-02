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Депрессия – главная опасность при отсутствии режима сна у человека

Здоровье

В Американской медицинской школе Мичиганского университета в течение года были исследованы несколько тысяч молодых людей, которые проходили интернатуру в данной школе в этот период времени.

Всем интернам, участвовавшим в исследовании, были выданы специальные электронные браслеты, которые регистрировали суточную активность людей. Помимо регистрационных браслетов, было разработано специальное мобильное приложение, где все участники исследования ежедневно сообщали о своем настроении. Также всех участников раз в триместр тестировали и проверяли на симптомы депрессии.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что регулярный режим сна является недооцененным фактором профилактики депрессии", — отмечают исследователи.

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Автор: Павел Новиков, Редактор: Ольга Алексеева
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