Врач перечислил болезни, которые вызывают ночные кошмары

Ночные кошмары могут приносить беспокойство не только самому человеку, но и его семье. О том, с чем они могут быть связаны, в эфире телеканала "Москва 24" рассказал врач Виктор Лунёв. По словам специалисты, такие сны могут быть вызваны определёнными заболеваниями.

Так, причиной ночных кошмаров может быть язва желудка.

"Язва — это воспаление, повреждение слизистой оболочки желудка, соответственно, определенный болевой синдром. Все это приводит к повышенному стрессу, чувству дискомфорта, чувству боли, которое может обостряться ночью. Как раз может стимулировать кошмары", — пояснил он.

Также причиной плохого сна может быть синдром беспокойных ног. Он связан с болезненными ощущениями в нижних конечностях. Людям с таким симптомом нужно обращаться к неврологу.

Переедание вечером тоже может привести к ночным кошмарам.

Кроме того, к плохим сновидениям может привести храп, приём средств от гипертензии и антидепрессантов. Но основная причина ночных кошмаров это стресс.

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