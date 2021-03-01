Специалисты Колумбийского университета определили, что приём статинов для снижения холестерина вдвое снижает риск смерти при коронавирусе.
Отмечается, что среди пациентов, использовавших лекарства для снижения уровня холестерина, смертность в течение месяца составила 14,8%, а среди остальных заболевших — 26,5%.
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.