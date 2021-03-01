В рамках круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?" главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико объяснил, почему в России не отменяют масочный режим.
"Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции", — сказал Брико.
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