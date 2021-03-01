Американские диетологи представили рекомендации по здоровому питанию для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Так, по мнению учёных, для обеспечения продолжительной и здоровой жизни в день человек должен съедать три порции овощей и две порции фруктов.
"Эта комбинация, вероятно, даёт наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьёзных хронических заболеваний и относительно достижима для населения", — рассказал руководитель исследования доктор медицинских наук, эпидемиолог и диетолог из Гарвардской медицинской школы Дон Ван.
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