Учёные определили суточную норму овощей и фруктов

Американские диетологи представили рекомендации по здоровому питанию для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Так, по мнению учёных, для обеспечения продолжительной и здоровой жизни в день человек должен съедать три порции овощей и две порции фруктов.

"Эта комбинация, вероятно, даёт наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьёзных хронических заболеваний и относительно достижима для населения", — рассказал руководитель исследования доктор медицинских наук, эпидемиолог и диетолог из Гарвардской медицинской школы Дон Ван.