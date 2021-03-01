Беременным женщинам нужно каждый месяц сдавать тест на COVID-19.
Коронавирусом заражены многие будущие матери. Но, несмотря на это, не нужно отказываться от планирования семьи из-за пандемии, так как неизвестно, когда она закончится.
У беременных, так же как и у не беременных женщин, COVID-19 может протекать в лёгкой, средней и тяжёлой форме.
"Сама беременность не является осложнением для течения заболевания", — сообщила в интервью "Москва 24" акушер-гинеколог Марина Алфимова.
Но во время планирования ребёнка рекомендуется сдать тест на COVID-19, так как заболевание может протекать бессимптомно. Во время беременности необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, не посещать общественные места.
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