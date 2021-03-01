На встрече с президентом России Владимиром Путиным Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что у россиян выявлено уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса.
"Мы выявили 3,5 тысячи мутаций у россиян. Фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции", — пояснила Скворцова.
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