У россиян выявили мутации коронавируса

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что у россиян выявлено уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса.

"Мы выявили 3,5 тысячи мутаций у россиян. Фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции", — пояснила Скворцова.