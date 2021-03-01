Стало известно как диагностировать рак по пальцам

Онкологи из Фонда Роя Кастла по борьбе с раком лёгких рассказали как проявляются внешние симптомы рака.

Ученые объяснили, что, просто посмотрев на свои руки, можно определить склонность к развитию онкозаболевания. Если кончики пальцев с возрастом утолщились, ногти приняли немного выпуклую форму, а при надавливании на основание ногтя кажется, будто ногтевая пластина стала подвижной, можно говорить о симптоме, который указывает на начальную стадию рака лёгких.