Онкологи из Фонда Роя Кастла по борьбе с раком лёгких рассказали как проявляются внешние симптомы рака.
Ученые объяснили, что, просто посмотрев на свои руки, можно определить склонность к развитию онкозаболевания. Если кончики пальцев с возрастом утолщились, ногти приняли немного выпуклую форму, а при надавливании на основание ногтя кажется, будто ногтевая пластина стала подвижной, можно говорить о симптоме, который указывает на начальную стадию рака лёгких.
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